«Астон Вилла» может приобрести Жоау Феликса в зимнее трансферное окно — Sky Sports

Бирмингемская «Астон Вилла» может подписать нападающего лондонского «Челси» Жоау Феликса в это зимнее трансферное окно. Об этом сообщил Sky Sports.

По информации СМИ, между клубами ведутся переговоры о переходе португальского нападающего в «Астон Виллу». Однако «Челси» не планирует продавать своих футболистов в этом месяце и в случае ухода Феликса вынужден будет искать ему замену. В этом случае бирмингемский клуб может попробовать уговорить лондонцев на сделку, предложив своего нападающего Джона Дурана, которым «синие» интересуются с лета.

В нынешнем сезоне Феликс принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами.