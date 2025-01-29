«Интер» — «Монако»: хозяева вышли вперёд на четвёртой минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Интер» и «Монако». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживает боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
На четвёртой минуте «Интер» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.
После семи сыгранных встреч в активе миланского «Интера» 16 набранных очков. «Нерадзурри» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице. «Монако» набрал 13 очков и расположился на 10-й строчке. Возглавляет таблицу Лиги чемпионов «Ливерпуль», набравший 21 очко.
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