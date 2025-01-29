Андрей Фёдоров: во Владикавказе хотят видеть «Аланию» в РПЛ

Экс-защитник «Алании» Андрей Фёдоров отреагировал на проблемы владикавказской команды, а также высказался о трудностях во время его выступлений за данный клуб.

«Я провёл в команде два года. На второй год моего пребывания у клуба начались финансовые проблемы, он стал продавать игроков. Но всё равно он выбрался из этой ситуации и продолжил своё существование. Однако во Владикавказе всегда хотят видеть команду в Премьер-Лиге.

Осетия — очень футбольная республика, болельщики там любят футбол. Так же, как любят его в Воронеже. У нас в стране мало таких команд. Мне сложно сказать, чем закончится нынешняя ситуация «Алании». Но я надеюсь, что всё разрешится», — приводит слова Фёдорова Metaratings.

Ранее стало известно, что владикавказский клуб может прекратить своё существование. Из-за финансовых проблем и сокращения бюджета команда отменила сборы в Турции, выставила всех футболистов на трансфер, собирается понизить зарплаты всем тренерам и игрокам, а также упразднила вторую команду.