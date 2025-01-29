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Кирилл Панченко назвал самый яркий момент за четыре года в составе «Динамо»

Кирилл Панченко назвал самый яркий момент за четыре года в составе «Динамо»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко, недавно вошедший в тренерский штаб второй команды бело-голубых, назвал своё самое яркое воспоминание за четыре года, проведённых в стане москвичей.

– Одним из главных кадров вашей динамовской карьеры было вот это празднование первого гола после возвращения в РПЛ в ворота «Спартака». Полные трибуны, атмосфера надежды и праздника. А какое у вас самое яркое воспоминание за четыре года, проведённых в клубе?
– Первое – это, наверное, выход из Первой лиги в РПЛ. Мы были ещё той эмоциональной командой, но с большой армией болельщиков. Все знают, какой статус имеет дерби «Динамо» – «Спартак». Был полный стадион в Химках. Что касается забитого гола, это было не какой-то заготовкой, а произвольным празднованием. Я как бы показал, что бьюсь за букву «Д». В принципе, многие игроки бились за букву «Д», так что после своего гола я прямо показал на лого клуба, и это стало крутой историей.

– Если не эта крутая история, то что ещё?
– Однозначно весь сезон в ФНЛ. И, наверное, третьим назову открытие «ВТБ Арены» после реконструкции. Помню, что в первом матче мы сыграли результативную ничью 3:3 с тульским «Арсеналом», — приводит слова Панченко официальный сайт бело-голубых.

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