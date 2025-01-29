«Интер» — «Монако»: Лаутаро Мартинес оформил дубль на 16-й минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Интер» и «Монако». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживает боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи. Счёт – 2:0 в пользу «Интера».

На 16-й минуте форвард Лаутаро Мартинес удвоил преимущество «Интера». Отметим, что на 12-й минуте «Монако» остался вдесятером после удаления защитника Мависса.

После семи сыгранных матчей в активе миланского «Интера» 16 набранных очков. «Нерадзурри» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице. «Монако» набрал 13 очков и расположился на 10-й строчке. Возглавляет таблицу Лиги чемпионов «Ливерпуль», набравший 21 очко.