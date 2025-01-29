Матч между «Брестом» и «Реалом» в Лиге чемпионов начался с пятиминутной задержкой
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Матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским «Брестом» и мадридским «Реалом» начался с пятиминутной задержкой. Поле стадиона в Генгаме затянуло дымом с трибун, норвежский арбитр Эспен Эскос ждал, пока дым рассеется. Игроки «Реала» решили использовать эту паузу для дополнительной разминки.
«Чемпионат» вёдёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест, Франция
2-й тайм
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 27' 0:2 Беллингем – 56' 0:3 Родриго – 78'
На данный момент «Брест» занимает 13-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 13 очков. «Реал» — 16-й (12 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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