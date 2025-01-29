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«Штутгарт» — «ПСЖ»: Дембеле увеличил преимущество гостей на 19-й минуте

«Штутгарт» — «ПСЖ»: Дембеле увеличил преимущество гостей на 19-й минуте
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В эти минуты проходит матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются немецкий «Штутгарт» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра идёт на стадионе «Штутгарт Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса (Италия). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:0 в пользу гостей.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
2-й тайм
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Баркола – 6'     0:2 Дембеле – 17'     0:3 Дембеле – 35'     0:4 Дембеле – 54'     1:4 Фюрих – 78'    

На шестой минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Дезире Дуэ. На 22-й минуте форвард Усман Дембеле увеличил преимущество гостей.

На данный момент «Штутгарт» занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «ПСЖ» — 22-й (10 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь и турнирная таблица ЛЧ
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