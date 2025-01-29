Антуан Гризманн стал автором уникального достижения в истории «Атлетико»
Поделиться
Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал первым игроком в истории «матрасников», забившим 50 мячей за клуб в Лиге чемпионов, сообщает Squawka.
Француз отличился в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург», который проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия). Встречу обслуживает английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. На момент написания новости идёт 35-я минута, счёт 2:0 в пользу испанской команды.
Действующее соглашение Гризманна с клубом рассчитано до лета 2026 года.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
2-й тайм
0 : 4
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Симеоне – 5' 0:2 Гризманн – 13' 0:3 Гризманн – 45+2' 0:4 М. Льоренте – 63'
Материалы по теме
Комментарии
- 30 января 2025
-
00:42
-
00:36
-
00:30
-
00:22
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:02
- 29 января 2025
-
23:51
-
23:47
-
23:41
-
23:40
-
23:36
-
23:34
-
23:31
-
23:26
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:09
-
23:05
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:29
-
22:26
-
22:19
-
22:18
-
22:10
-
22:07
-
22:02
-
22:01