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Антуан Гризманн стал автором уникального достижения в истории «Атлетико»

Антуан Гризманн стал автором уникального достижения в истории «Атлетико»
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Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал первым игроком в истории «матрасников», забившим 50 мячей за клуб в Лиге чемпионов, сообщает Squawka.

Француз отличился в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург», который проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия). Встречу обслуживает английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. На момент написания новости идёт 35-я минута, счёт 2:0 в пользу испанской команды.

Действующее соглашение Гризманна с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
2-й тайм
0 : 4
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Симеоне – 5'     0:2 Гризманн – 13'     0:3 Гризманн – 45+2'     0:4 М. Льоренте – 63'    
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