Антуан Гризманн стал автором уникального достижения в истории «Атлетико»

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн стал первым игроком в истории «матрасников», забившим 50 мячей за клуб в Лиге чемпионов, сообщает Squawka.

Француз отличился в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург», который проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Ред Булл Арена» (Зальцбург, Австрия). Встречу обслуживает английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. На момент написания новости идёт 35-я минута, счёт 2:0 в пользу испанской команды.

Действующее соглашение Гризманна с клубом рассчитано до лета 2026 года.