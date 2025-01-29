Джон Дуран в четверг пройдёт медобследование перед переходом в «Аль-Наср» — The Athletic

Нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Джон Дуран в четверг, 30 января, пройдёт медобследование перед своим трансфером в саудовский клуб «Аль-Наср». Об этом сообщил The Athletic.

По информации СМИ, «Астон Вилла» получит за своего нападающего € 77 млн плюс дополнительные выплаты в качестве бонусов. Контракт с Дураном будет заключён на 5,5 года.

В нынешнем сезоне Дуран принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.