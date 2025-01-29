«Манчестер Сити» — «Брюгге»: хозяева к перерыву вылетают из Лиги чемпионов

Наступил перерыв в матче заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Брюгге». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Англии. Игру обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. К перерыву счёт в матче 1:0 в пользу «Брюгге». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 45-й минуте полузащитник «Брюгге» Рафаэль Оньедика открыл счёт в матче. Таким образом, «Манчестер Сити» к перерыву находится вне зоны плей-офф Лиги чемпионов.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав восемь очков. «Брюгге» — 20-й (11 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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