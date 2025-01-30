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Лига чемпионов — 2024/2025: турнирная таблица в перерыве последних матчей группового этапа

Лига чемпионов — 2024/2025: турнирная таблица в перерыве последних матчей группового этапа
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В эти минуты проходят матчи заключительного 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. На момент написания новости во всех встречах идёт перерыв. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с турнирной таблицей на текущий момент.

Фото: УЕФА

Фото: УЕФА

Фото: УЕФА

Фото: УЕФА

По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Напомним, действующим победителем ЛЧ является мадридский «Реал», обыгравший в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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