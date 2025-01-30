Лига чемпионов 2024-2025: результаты, таблица, 29 января

Завершился общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала. Те, кто занял места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.

На жеребьевке стыковых матчей те, кто займет места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.