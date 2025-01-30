Лига чемпионов 2024-2025: результаты, таблица, 29 января
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Завершился общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала. Те, кто занял места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Роджерс – 3' 2:0 Роджерс – 5' 2:1 Айда – 36' 2:2 Айда – 38' 3:2 Уоткинс – 60' 4:2 Роджерс – 90+1'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
0 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
0:1 Канга – 69'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
6 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Сахрауи – 4' 1:1 Хименес – 14' 2:1 Траунер – 38' 3:1 Гомес – 57' 4:1 Дэвид – 74' 5:1 Траунер – 76' 6:1 Кабелла – 80'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 1
Болонья
Болонья, Италия
0:1 Побега – 21' 1:1 Хардер – 77'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
2 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Батурина – 19' 1:1 Пулишич – 53' 2:1 Пьяца – 60'
Удаления: нет / Муса – 39'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Данжума – 28' 1:1 Жоржиньо – 38' 1:2 Нванери – 42'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Баркола – 6' 0:2 Дембеле – 17' 0:3 Дембеле – 35' 0:4 Дембеле – 54' 1:4 Пачо – 77'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 16' 0:2 Кёкчю – 80'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 4
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Симеоне – 5' 0:2 Гризманн – 13' 0:3 Гризманн – 45+1' 0:4 М. Льоренте – 63' 1:4 Дагим – 90+1'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Вирц – 32' 2:0 Телла – 64'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 27' 0:2 Беллингем – 56' 0:3 Родриго – 78'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Гакпо – 28' 1:1 Бакайоко – 35' 1:2 Эллиотт – 40' 2:2 Сайбари – 45' 3:2 Пепи – 45+6'
Удаления: нет / Налло – 87'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Ямаль – 47' 1:1 Эдерсон – 67' 2:1 Араухо – 72' 2:2 Пашалич – 79'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Гирасси – 17' 2:0 Гирасси – 44' 2:1 Гомес – 50' 3:1 Бенсебаини – 79'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Малич – 42'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Мюллер – 8' 2:0 Кейн – 63' 3:0 Коман – 84' 3:1 Толич – 90'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Мартинес – 4' 2:0 Мартинес – 16' 3:0 Мартинес – 67'
Удаления: нет / Мависса Элеби – 12'
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Оньедика – 45' 1:1 Ковачич – 53' 2:1 Ордоньес – 62' 3:1 Савио – 77'
На жеребьевке стыковых матчей те, кто займет места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.
Комментарии
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