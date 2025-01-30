«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Ковачич сравнял счёт на 53-й минуте

В эти минуты идёт матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Брюгге». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Англии. Игру обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 53-й минуте матча полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич сравнял счёт.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав восемь очков. «Брюгге» — 20-й (11 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.