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Штурм — РБ Лейпциг, результат матча 29 января 2025, счет 1:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Штурм» без Худякова обыграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались австрийский «Штурм» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «28 Блэк Арена» в Клагенфурте (Австрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным (Украина). «Штурм» обыграл «РБ Лейпциг» со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
1 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
1:0 Малич – 42'    

Единственный гол в игре на 42-й минуте забил полузащитник «Штурма» Арьян Малич — 1:0.

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков провёл матч на скамейке запасных.

После восьми сыгранных встреч в активе «Штурма» шесть набранных очков. Австрийцы завершили общий этап на 30-м месте. «РБ Лейпциг» набрал три очка и расположился на 32-й строчке.

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