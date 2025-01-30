«Штурм» без Худякова обыграл «РБ Лейпциг» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались австрийский «Штурм» и немецкий «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «28 Блэк Арена» в Клагенфурте (Австрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным (Украина). «Штурм» обыграл «РБ Лейпциг» со счётом 1:0.

Единственный гол в игре на 42-й минуте забил полузащитник «Штурма» Арьян Малич — 1:0.

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков провёл матч на скамейке запасных.

После восьми сыгранных встреч в активе «Штурма» шесть набранных очков. Австрийцы завершили общий этап на 30-м месте. «РБ Лейпциг» набрал три очка и расположился на 32-й строчке.