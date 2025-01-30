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Хет-трик Мартинеса принёс «Интеру» победу над «Монако» в матче 8-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Монако». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 3:0.

На четвёртой минуте «Интер» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал аргентинский форвард Лаутаро Мартинес. На 16-й минуте форвард Мартинес удвоил преимущество «нерадзурри». На 67-й минуте аргентинец оформил хет-трик. Отметим, что на 12-й минуте «Монако» остался вдесятером после удаления защитника Мависса.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте.

После восьми сыгранных матчей в активе миланского «Интера» 19 набранных очков. «Нерадзурри» завершили общий этап на четвёртом месте. «Монако» набрал 13 очков и расположился на 17-й строчке.