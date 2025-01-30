«Штутгарт» — «ПСЖ»: Дембеле оформил хет-трик на 54-й минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются немецкий «Штутгарт» и французский «Пари Сен-Жермен». Игра идёт на стадионе «Штутгарт Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса (Италия). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 4:0 в пользу гостей.

На шестой минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Дезире Дуэ. На 17-й минуте форвард Усман Дембеле увеличил преимущество гостей. На 35-й минуте Дембеле довёл счёт до разгромного — 3:0. На 54-й минуте Дембеле оформил хет-трик во встрече.

На данный момент «Штутгарт» занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «ПСЖ» — 22-й (10 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.