«Бавария» обыграла братиславский «Слован» в матче 8-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Бавария» и «Слован» из Братиславы. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встречу обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.

На восьмой минуте нападающий «Баварии» Томас Мюллер открыл счёт в матче. На 63-й минуте англичанин Гарри Кейн удвоил преимущество немцев. На 84-й минуте вингер «Баварии» Кингсли Коман забил третий мяч в ворота «Слована». На 90-й минуте форвард гостей Марко Толич отыграл один мяч.

После восьми сыгранных матчей в активе «Баварии» 15 набранных очков. Мюнхенцы завершили общий этап на 12-м месте. «Слован» набрал 0 очков и расположился на 35-й строчке.