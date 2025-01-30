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«Бавария» обыграла братиславский «Слован» в матче 8-го тура Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла братиславский «Слован» в матче 8-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Бавария» и «Слован» из Братиславы. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встречу обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
3 : 1
Слован Бр
Братислава, Словакия
1:0 Мюллер – 8'     2:0 Кейн – 63'     3:0 Коман – 84'     3:1 Толич – 90'    

На восьмой минуте нападающий «Баварии» Томас Мюллер открыл счёт в матче. На 63-й минуте англичанин Гарри Кейн удвоил преимущество немцев. На 84-й минуте вингер «Баварии» Кингсли Коман забил третий мяч в ворота «Слована». На 90-й минуте форвард гостей Марко Толич отыграл один мяч.

После восьми сыгранных матчей в активе «Баварии» 15 набранных очков. Мюнхенцы завершили общий этап на 12-м месте. «Слован» набрал 0 очков и расположился на 35-й строчке.

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