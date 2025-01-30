«Бавария» обыграла братиславский «Слован» в матче 8-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Бавария» и «Слован» из Братиславы. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии. Встречу обслуживала португальская бригада арбитров во главе с Жоау Педру Пиньейру. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:1.
На восьмой минуте нападающий «Баварии» Томас Мюллер открыл счёт в матче. На 63-й минуте англичанин Гарри Кейн удвоил преимущество немцев. На 84-й минуте вингер «Баварии» Кингсли Коман забил третий мяч в ворота «Слована». На 90-й минуте форвард гостей Марко Толич отыграл один мяч.
После восьми сыгранных матчей в активе «Баварии» 15 набранных очков. Мюнхенцы завершили общий этап на 12-м месте. «Слован» набрал 0 очков и расположился на 35-й строчке.
- 30 января 2025
-
02:07
-
02:06
-
01:56
-
01:51
-
01:41
-
01:41
-
01:32
-
01:29
-
01:20
-
01:15
-
01:14
-
01:11
-
01:10
-
01:09
-
01:06
-
01:01
-
01:01
-
01:01
-
01:00
-
01:00
-
01:00
-
01:00
-
00:59
-
00:59
-
00:59
-
00:59
-
00:58
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:52