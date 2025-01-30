«Брест» — «Реал»: Родриго оформил дубль на 78-й минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются французский «Брест» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Встречу обслуживает норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Счёт на момент написания новости – 3:0 в пользу «Реала».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 78-й минуте Родриго оформил дубль и укрепил преимущество «Реала».
На данный момент «Брест» занимает 13-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 13 очков. «Реал» — 16-й (12 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.
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