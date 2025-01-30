«Динамо» Загреб сенсационно обыграло «Милан» в матче 8-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались загребское «Динамо» и «Милан». Команды играли на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

На 19-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Мартин Батурина открыл счёт. На 53-й минуте полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич забил ответный мяч. На 60-й минуте Марко Пьяца принёс хорватам победу.

После восьми сыгранных матчей в активе загребского «Динамо» 11 набранных очков. Хорваты завершили общий этап на 25-м месте. «Милан» набрал 15 очков и расположился на 13-й строчке.