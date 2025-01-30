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«Динамо» Загреб сенсационно обыграло «Милан» в матче 8-го тура Лиги чемпионов

«Динамо» Загреб сенсационно обыграло «Милан» в матче 8-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались загребское «Динамо» и «Милан». Команды играли на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Встречу обслуживала французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
2 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Батурина – 19'     1:1 Пулишич – 53'     2:1 Пьяца – 60'    
Удаления: нет / Муса – 39'

На 19-й минуте встречи полузащитник «Динамо» Мартин Батурина открыл счёт. На 53-й минуте полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич забил ответный мяч. На 60-й минуте Марко Пьяца принёс хорватам победу.

После восьми сыгранных матчей в активе загребского «Динамо» 11 набранных очков. Хорваты завершили общий этап на 25-м месте. «Милан» набрал 15 очков и расположился на 13-й строчке.

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