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Боруссия Дортмунд — Шахтёр, результат матча 29 января 2025, счёт 3:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Боруссия» Дортмунд одержала победу над «Шахтёром» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкая «Боруссия» Дортмунд и украинский «Шахтёр». Команды играли на стадионе «Дортмунд» в одноимённом городе (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Борленге, Швеция). «Боруссия» обыграла «Шахтёр» со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Гирасси – 17'     2:0 Гирасси – 44'     2:1 Гомес – 50'     3:1 Бенсебаини – 79'    

На 17-й минуте нападающий «Боруссии» Серу Гирасси открыл счёт. На 44-й минуте Гирасси оформил дубль во встрече. На 50-й минуте отличился полузащитник «Шахтёра» Марлон Гомес. Окончательный результат в игре на 79-й минуте установил защитник Рами Бенсебаини — 3:1.

После восьми сыгранных матчей в активе «Боруссии» 15 набранных очков. Немцы завершили общий этап на 10-м месте. «Шахтёр» набрал семь очков и расположился на 27-й строчке.

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