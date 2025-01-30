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«Интер» — «Монако»: Мартинес оформил хет-трик

«Интер» — «Монако»: Мартинес оформил хет-трик
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В эти минуты проходит матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Интер» и «Монако». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживает боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи. Счёт – 3:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
2-й тайм
3 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Мартинес – 4'     2:0 Мартинес – 16'     3:0 Мартинес – 67'    
Удаления: нет / Мависса Элеби – 12'

На 67-й минуте капитан «Интера» Лаутаро Мартиес оформил хет-трик.

После семи сыгранных матчей в активе миланского «Интера» 16 набранных очков. «Нерадзурри» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице. «Монако» набрал 13 очков и расположился на 10-й строчке. Возглавляет таблицу Лиги чемпионов «Ливерпуль», набравший 21 очко.

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