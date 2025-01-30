«Ливерпуль» стал победителем общего этапа Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025

Английский «Ливерпуль» в рамках 8-го тура общего раунда Лиги чемпионов сыграл с ПСВ (2:3) и стал победителем этой стадии турнира. Это стало известно в том числе благодаря потере очков «Барселоной» в матче с «Аталантой» (2:2). Отметим, что турнир впервые проводится по такой системе.

Мерсисайдцы, как ещё семь команд, напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов. Те, кто занял места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.

Начиная с 1/8 финала, турнир будет играться по нынешнему формату. Финал будет состоять из одного матча и проводиться на нейтральном стадионе, который УЕФА выберет заранее.