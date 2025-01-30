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«Манчестер Сити» смог обыграть «Брюгге» и выйти в стыковые матчи Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» смог обыграть «Брюгге» и выйти в стыковые матчи Лиги чемпионов
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Завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Брюгге». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Англии. Игру обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Оньедика – 45'     1:1 Ковачич – 53'     2:1 Ордоньес – 62'     3:1 Савио – 77'    

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, отличился полузащитник «Брюгге» Рафаэль Оньедика. На 53-й минуте Матео Ковачич сравнял счёт. На 62-й минуте защитник гостей Хоэль Ордоньес срезал мяч в свои ворота. На 77-й минуте Савио установил окончательный счёт в игре — 3:1.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 11 очков. «Брюгге» — 24-й (11 очков). По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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