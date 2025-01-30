«Атлетико» Мадрид уверенно обыграл «РБ Зальцбург» в матче 8-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 «РБ Зальцбург» — «Атлетико» Мадрид. Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Игру обслуживала бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. «Атлетико» одержал победу со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, отличился нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне с передачи Хулиана Альвареса. На 13-й минуте Антуан Гризманн с передачи Джулиано Симеоне увеличил преимущество своей команды. На 45+2-й минуте Антуан Гризманн оформил дубль с передачи Самуэла Лино. На 63-й минуте полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте довёл счёт до разгромного с передачи Родриго Де Пауля. На 90+1-й минуте Адам Дагим забил первый гол «Зальцбурга» в матче.

На данный момент «РБ Зальцбург» занимает 34-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав три очка. «Атлетико» расположился на третьей строчке с 18 очками. По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.