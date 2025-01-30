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«Атлетико» Мадрид уверенно обыграл «РБ Зальцбург» в матче 8-го тура Лиги чемпионов

«Атлетико» Мадрид уверенно обыграл «РБ Зальцбург» в матче 8-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 «РБ Зальцбург» — «Атлетико» Мадрид. Игра проходила на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия). Игру обслуживала бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. «Атлетико» одержал победу со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
1 : 4
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Симеоне – 5'     0:2 Гризманн – 13'     0:3 Гризманн – 45+1'     0:4 М. Льоренте – 63'     1:4 Дагим – 90+1'    

Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте, отличился нападающий «Атлетико» Джулиано Симеоне с передачи Хулиана Альвареса. На 13-й минуте Антуан Гризманн с передачи Джулиано Симеоне увеличил преимущество своей команды. На 45+2-й минуте Антуан Гризманн оформил дубль с передачи Самуэла Лино. На 63-й минуте полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте довёл счёт до разгромного с передачи Родриго Де Пауля. На 90+1-й минуте Адам Дагим забил первый гол «Зальцбурга» в матче.

На данный момент «РБ Зальцбург» занимает 34-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав три очка. «Атлетико» расположился на третьей строчке с 18 очками. По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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