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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Савио забил третий мяч хозяев на 77-й минуте

«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Савио забил третий мяч хозяев на 77-й минуте
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В эти минуты идёт матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Брюгге». Встреча проходит на стадионе «Этихад» в Англии. Игру обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Манчестер Сити». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
2-й тайм
3 : 1
Брюгге
Брюгге, Бельгия
0:1 Оньедика – 45'     1:1 Ковачич – 53'     2:1 Ордоньес – 62'     3:1 Савио – 77'    

На 78-й минуте защитник «Манчестер Сити» Савио забил третий мяч совей команды.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав восемь очков. «Брюгге» — 20-й (11 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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