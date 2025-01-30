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Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025: когда пройдёт, где смотреть, во сколько начало

Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025: когда пройдёт, где смотреть, во сколько начало
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В ночь с 29 на 30 января одновременно завершились все 18 матчей последнего, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Лучшие восемь команд автоматически вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, а клубы, занявшие места с 9-го по 25-е, сыграют в стыковых матчах.

Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится в пятницу, 31 января, в швейцарском Ньоне. Начало: 14:00 мск. В прямом эфире она будет доступна на Okko.

На жеребьевке стыковых матчей те, кто займет места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.

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