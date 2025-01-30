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«Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались испанская «Барселона» и итальянская «Аталанта». Команды играли на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Ашингтон, Англия). Итоговый результат — 2:2.

На 47-й минуте полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль открыл счёт. Ответный мяч «Аталанты» на 67-й минуте забил хавбек Эдерсон. На 72-й минуте защитник Рональд Араухо вывел сине-гранатовых вперёд. На 79-й минуте полузащитник Марио Пашалич сравнял счёт — 2:2.

После восьми сыгранных матчей в активе «Барселоны» 19 набранных очков. Каталонцы завершили общий этап на втором месте. «Аталанта» набрала 15 очков и расположилась на девятой строчке.