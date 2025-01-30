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«Арсенал» одержал волевую победу над «Жироной» в матче Лиги чемпионов

«Арсенал» одержал волевую победу над «Жироной» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Жирона» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Жирона
Жирона, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Данжума – 28'     1:1 Жоржиньо – 38'     1:2 Нванери – 42'    

На 28-й минуте нападающий «Жироны» Арно Данжума забил первый гол в матче. На 38-й минуте полузащитник «Арсенала» Жоржиньо с пенальти сравнял счёт. Победу «канонирам» принёс гол Итана Нванери на 42-й минуте.

После восьми сыгранных матчей в активе «Арсенала» 19 набранных очков. Лондонцы завершили общий этап на третьем месте. «Жирона» набрала три очка и расположилась на 33-й строчке.

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