«Арсенал» одержал волевую победу над «Жироной» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Жирона» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» (Жирона, Испания). Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

На 28-й минуте нападающий «Жироны» Арно Данжума забил первый гол в матче. На 38-й минуте полузащитник «Арсенала» Жоржиньо с пенальти сравнял счёт. Победу «канонирам» принёс гол Итана Нванери на 42-й минуте.

После восьми сыгранных матчей в активе «Арсенала» 19 набранных очков. Лондонцы завершили общий этап на третьем месте. «Жирона» набрала три очка и расположилась на 33-й строчке.