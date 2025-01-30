Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лилль» разгромил «Фейеноорд» в матче 8-го тура Лиги чемпионов

«Лилль» разгромил «Фейеноорд» в матче 8-го тура Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 «Лилль» — «Фейеноорд». Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Игру обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. «Лилль» победил со счётом 6:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
6 : 1
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Сахрауи – 4'     1:1 Хименес – 14'     2:1 Траунер – 38'     3:1 Гомес – 57'     4:1 Дэвид – 74'     5:1 Траунер – 76'     6:1 Кабелла – 80'    

На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий «Лилля» Осам Сахрауи с передачи Реми Кабелла. На 14-й минуте вингер Сантьяго Хименес сравнял счёт с передачи Гернота Траунера. На 38-й минуте защитник «Фейеноорда» Гернот Траунер забил в свои ворота и помог хозяевам выйти вперёд. На 57-й минуте Анхель Гомес упрочил преимущество «Лилля». На 74-й минуте Джонатан Дэвид с передачи Айюба Буадди забил четвёртый гол хозяев. На 76-й минуте Гернот Траунер отправил мяч в свои ворота второй раз. На 80-й минуте Реми Кабелла забил шестой гол хозяев в матче.

На данный момент «Лилль» занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 16 очков. «Фейеноорд» – на 18-м месте с 12 очками. По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Материалы по теме
Болельщикам «Фейеноорда» запретили приезжать в Лилль в день матча Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android