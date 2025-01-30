«Лилль» разгромил «Фейеноорд» в матче 8-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 «Лилль» — «Фейеноорд». Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). Игру обслуживала словенская бригада арбитров, которую возглавлял Славко Винчич. «Лилль» победил со счётом 6:1.

На четвёртой минуте счёт в матче открыл нападающий «Лилля» Осам Сахрауи с передачи Реми Кабелла. На 14-й минуте вингер Сантьяго Хименес сравнял счёт с передачи Гернота Траунера. На 38-й минуте защитник «Фейеноорда» Гернот Траунер забил в свои ворота и помог хозяевам выйти вперёд. На 57-й минуте Анхель Гомес упрочил преимущество «Лилля». На 74-й минуте Джонатан Дэвид с передачи Айюба Буадди забил четвёртый гол хозяев. На 76-й минуте Гернот Траунер отправил мяч в свои ворота второй раз. На 80-й минуте Реми Кабелла забил шестой гол хозяев в матче.

На данный момент «Лилль» занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 16 очков. «Фейеноорд» – на 18-м месте с 12 очками. По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.