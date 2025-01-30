«Астон Вилла» обыграла «Селтик» и вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Астон Вилла» и «Селтик». Встреча проходила на стадионе «Вилла Парк» в Англии. Игру обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Клеман Тюрпен. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс. На пятой минуте Роджерс оформил дубль. На 36-й минуте Адам Айда отыграл один мяч. На 38-й минуте Айда сравнял счёт, оформив дубль. На 60-й минуте Олли Уоткинс вывел хозяев вперёд. На 90+1-й минуте Морган Роджерс оформил хет-трик.

На данный момент «Астон Вилла» занимает восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 16 очков. «Селтик» — 21-й (12 очков). По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.