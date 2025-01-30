«Црвена Звезда» обыграла «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Янг Бойз» и «Црвена Звезда». Команды играли на стадионе «Ванкдорф» (Берн, Швейцария). Встречу обслуживала турецкая бригада арбитров во главе с Халилом Мелером. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 69-й минуте. Его автором стал игрок «Црвены Звезды» Гелор Канга.

После восьми сыгранных матчей в активе «Црвены Звезды» шесть набранных очков. Сербы завершили общий этап на 29-м месте. Швейцарский клуб «Янг Бойз» набрал 0 очков и расположился на 36-й строчке.