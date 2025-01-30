«Ювентус» уступил «Бенфике» в последнем матче общего этапа Лиги чемпионов

Завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Ювентус» и «Бенфика». Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Италии. Игру обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавлял Иштван Ковач. «Бенфика» одержала победу со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис. На 81-й минуте Оркун Кёкчю удвоил преимущество гостей.

На данный момент «Ювентус» занимает 20-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 12 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.