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«Ювентус» уступил «Бенфике» в последнем матче общего этапа Лиги чемпионов

«Ювентус» уступил «Бенфике» в последнем матче общего этапа Лиги чемпионов
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Завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Ювентус» и «Бенфика». Встреча проходила на стадионе «Альянц» в Италии. Игру обслуживала румынская бригада арбитров, которую возглавлял Иштван Ковач. «Бенфика» одержала победу со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 16'     0:2 Кёкчю – 80'    

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис. На 81-й минуте Оркун Кёкчю удвоил преимущество гостей.

На данный момент «Ювентус» занимает 20-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 12 очков. «Бенфика» — 16-я (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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