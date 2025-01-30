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Штутгарт — ПСЖ, результат матча 29 января 2025, счет 1:4, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

Хет-трик Дембеле помог «ПСЖ» разгромить «Штутгарт» в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкий «Штутгарт» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). «ПСЖ» разгромил «Штутгарт» со счётом 4:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Баркола – 6'     0:2 Дембеле – 17'     0:3 Дембеле – 35'     0:4 Дембеле – 54'     1:4 Пачо – 77'    

На шестой минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Дезире Дуэ. На 17-й минуте форвард Усман Дембеле увеличил преимущество гостей. На 35-й минуте Дембеле довёл счёт до разгромного — 3:0. На 54-й минуте Дембеле оформил хет-трик во встрече. На 77-й минуте форвард Крис Фюрих отыграл один мяч хозяев.

После восьми сыгранных матчей в активе «Штутгарта» 10 набранных очков. Немцы завершили общий этап на 26-м месте. «ПСЖ» набрал 13 очков и расположился на 15-й строчке.

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