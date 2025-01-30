Хет-трик Дембеле помог «ПСЖ» разгромить «Штутгарт» в матче Лиги чемпионов

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались немецкий «Штутгарт» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Империя, Италия). «ПСЖ» разгромил «Штутгарт» со счётом 4:1.

На шестой минуте нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Дезире Дуэ. На 17-й минуте форвард Усман Дембеле увеличил преимущество гостей. На 35-й минуте Дембеле довёл счёт до разгромного — 3:0. На 54-й минуте Дембеле оформил хет-трик во встрече. На 77-й минуте форвард Крис Фюрих отыграл один мяч хозяев.

После восьми сыгранных матчей в активе «Штутгарта» 10 набранных очков. Немцы завершили общий этап на 26-м месте. «ПСЖ» набрал 13 очков и расположился на 15-й строчке.