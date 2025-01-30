Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» обыграл «Брест» и вышел в стыковые матчи Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Брест» и вышел в стыковые матчи Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались французский «Брест» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Встречу обслуживала норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. «Реал» одержал победу со счётом 3:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 27'     0:2 Беллингем – 56'     0:3 Родриго – 78'    

На 27-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Родриго. На 51-й минуте Людовик Ажорк сравнял счёт в матче, однако после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда. На 56-й минуте Джуд Беллингем увеличил преимущество «Реала» с передачи Лукаса Васкеса. На 78-й минуте Родриго оформил дубль и укрепил преимущество гостей.

На данный момент «Брест» занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 13 очков. «Реал» расположился на 11-м месте с 15 очками. По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Материалы по теме
«Брест» — «Реал»: Родриго оформил дубль на 78-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android