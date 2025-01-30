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Гирасси и Левандовски стали лучшими бомбардирами общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

Гирасси и Левандовски стали лучшими бомбардирами общего этапа Лиги чемпионов УЕФА
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси и форвард «Барселоны» Роберт Левандовски забили по девять мячей и стали лучшими бомбардирами общего этапа Лиги чемпионов, насчитывавшего восемь матчей.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Гирасси – 17'     2:0 Гирасси – 44'     2:1 Гомес – 50'     3:1 Бенсебаини – 79'    
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Ямаль – 47'     1:1 Эдерсон – 67'     2:1 Араухо – 72'     2:2 Пашалич – 79'    

Восемь голов на счету Рафиньи («Барселона»), У Винисиуса из «Реала» — 7. Остальные футболисты имеют на своём счету по шесть голов и меньше.

Напомним, восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала. Те, кто занял места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.

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