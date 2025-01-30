Гирасси и Левандовски стали лучшими бомбардирами общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси и форвард «Барселоны» Роберт Левандовски забили по девять мячей и стали лучшими бомбардирами общего этапа Лиги чемпионов, насчитывавшего восемь матчей.

Восемь голов на счету Рафиньи («Барселона»), У Винисиуса из «Реала» — 7. Остальные футболисты имеют на своём счету по шесть голов и меньше.

Напомним, восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала. Те, кто занял места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.