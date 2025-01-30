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«Байер» одолел пражскую «Спарту» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Байер» одолел пражскую «Спарту» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Байер» и пражская «Спарта». Встреча проходила на стадионе «БайАрена» в Германии. Игру обслуживала болгарская бригада арбитров, которую возглавлял Георги Кабаков. «Байер» одержал победу со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
2 : 0
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Вирц – 32'     2:0 Телла – 64'    

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте, отличился полузащитник «Байера» Флориан Вирц. На 64-й минуте Нейтан Телла удвоил преимущество хозяев.

На данный момент «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 16 очков. Пражская «Спарта» — 31-я (четыре очка). По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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