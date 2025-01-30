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ПСВ — Ливерпуль, результат матча 29 января 2025, счет 3:2, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Ливерпуль» проиграл ПСВ в матче Лиги чемпионов
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Завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались нидерландский ПСВ и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Гамбург, Германия). ПСВ одолел «Ливерпуль» со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Гакпо – 28'     1:1 Бакайоко – 35'     1:2 Эллиотт – 40'     2:2 Сайбари – 45'     3:2 Пепи – 45+6'    
Удаления: нет / Налло – 87'

На 28-й минуте нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч ПСВ на 35-й минуте забил форвард Жоан Бакайоко. На 40-й минуте полузащитник Харви Эллиотт вывел гостей вперёд. На 45-й минуте хавбек Исмаэль Сайбари сравнял счёт. Победный мяч ПСВ на 45+6-й минуте забил нападающий Рикардо Пепи — 3:2.

После восьми сыгранных матчей в активе ПСВ 14 набранных очков. Нидерландцы завершили общий этап на 14-м месте. «Ливерпуль» набрал 21 очко и расположился на первой строчке.

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