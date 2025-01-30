«Спортинг» и «Болонья» поделили очки в последнем матче общего этапа Лиги чемпионов

Закончился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Спортинг» и «Болонья». Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Игру обслуживала французская бригада арбитров, которую возглавлял Бенуа Бастьен. Матч завершился со счётом 1:1.

Счёт во встрече был открыт на 21-й минуте, отличился полузащитник «Болоньи» Томмазо Побега. На 77-й минуте Конрад Хардер сравнял счёт.

На данный момент «Спортинг» занимает 23-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 11 очков. «Болонья» — 28-я (шесть очков). По итогам восьми туров общего этапа сформирована таблица из 36 клубов. Так определились лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.