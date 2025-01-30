Стали известны команды, которые не вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

Загребское «Динамо» (11 очков, 25-е место), «Штуттгарт» (10, 26), «Шахтёр» (7, 27), «Болонья» (6, 28), «Црвена Звезда» (6, 29), «Штурм» (6, 30), «Спарта» (4, 31), «Лейпциг» (3, 32), «Жирона» (3, 33), «Зальцбург» (3, 34), «Слован» (0, 35) и «Янг Бойз» (0, 36) не вышли в плей-офф Лиги чемпионов по итогам общего этапа турнира.

Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершат сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА. На жеребьевке стыковых матчей те, кто займет места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.