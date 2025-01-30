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Константин Генич заявил, что не стал бы отпускать Зиньковского на месте «Спартака»

Константин Генич заявил, что не стал бы отпускать Зиньковского на месте «Спартака»
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о возможном уходе полузащитника Антона Зиньковского из «Спартака». Ранее в СМИ сообщалось об интересе «Локомотива» и «Химок».

— На месте «Спартака» ты бы сейчас отпустил Зиньковского?
— Нет, а какой смысл? На месте Зиньковского, когда ты не особо чувствуешь доверие… Думаю, после его выхода на замену в матче с «Динамо» Станкович не то что разочаровался, но сделал выводы. И Антон это чувствует, думает, что докажет на сборах. Если это будет сложно сделать, он может задуматься об аренде, а «Спартаку», возможно, невыгодно его отдавать и они задумаются о продаже.

Почему «Локомотив» и «Химки»? Наверное, хочет остаться в Москве, здесь комфортно и уютно. У «Локомотива» есть игроки на эту позицию, не знаю, нужно ли им его брать. «Химкам» нужно избавляться от игроков. До конца сезона вряд ли Зиньковский должен уходить из «Спартака», — сказал Генич в выпуске «Коммент.Шоу».

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