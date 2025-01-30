Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились команды, напрямую вышедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

Определились команды, напрямую вышедшие в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» заняли в общем групповом этапе Лиги чемпионов места с 1-го по 8-е и сразу сыграют в 1/8 финала турнира.

Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

Те, кто занял места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершили сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.

На жеребьевке стыковых матчей те, кто занял места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.

Материалы по теме
Стали известны команды, которые не вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android