Определились команды, которые сыграют в стыковых матчах Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Аталанта», «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге» заняли по итогам общего этапа Лиги чемпионов места с девятого по 24-е и сыграют стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала турнира.

Те, кто занял места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершили сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.

На жеребьевке стыковых матчей те, кто занял места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьевке.