Стала известна предварительная сетка раунда плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала вышли первые восемь команд турнирной таблицы, а команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыках.

В 1/8 финала турнира уже точно сыграют «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальный матч турнира запланирован на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию».

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