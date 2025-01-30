Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна предварительная сетка раунда плей-офф Лиги чемпионов

Стала известна предварительная сетка раунда плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Стала известна предварительная сетка раунда плей-офф Лиги чемпионов. В 1/8 финала вышли первые восемь команд турнирной таблицы, а команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыках.

В 1/8 финала турнира уже точно сыграют «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальный матч турнира запланирован на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию».

Материалы по теме
«ПСЖ» – какие-то монстры! Выигрывают 4:1 в гостях в главном для себя матче ЛЧ! LIVE
Live
«ПСЖ» – какие-то монстры! Выигрывают 4:1 в гостях в главном для себя матче ЛЧ! LIVE
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android