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«Астон Вилла» вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 1983 года

«Астон Вилла» вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 1983 года
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Английская «Астон Вилла» обыграла шотландский «Селтик» со счётом 4:2 в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Таким образом, подопечные Унаи Эмери вышла в плей-офф главного европейского турнира впервые за 42 года.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
1:0 Роджерс – 3'     2:0 Роджерс – 5'     2:1 Айда – 36'     2:2 Айда – 38'     3:2 Уоткинс – 60'     4:2 Роджерс – 90+1'    

В последний раз команда из Бирмингема выходила в плей-офф Лиги чемпионов в 1983 года, когда турнир ещё имел название «Кубок европейских чемпионов» и игрался по иному регламену.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» заняла восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, благодаря чему вышла напрямую в 1/8 финала турнира. На счету команды Эмери 16 очков. «Селтик» также вышел в плей-офф, заняв с 12 очками 21-ю строчку.

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