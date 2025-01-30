«Астон Вилла» вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 1983 года

Английская «Астон Вилла» обыграла шотландский «Селтик» со счётом 4:2 в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Таким образом, подопечные Унаи Эмери вышла в плей-офф главного европейского турнира впервые за 42 года.

В последний раз команда из Бирмингема выходила в плей-офф Лиги чемпионов в 1983 года, когда турнир ещё имел название «Кубок европейских чемпионов» и игрался по иному регламену.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» заняла восьмое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, благодаря чему вышла напрямую в 1/8 финала турнира. На счету команды Эмери 16 очков. «Селтик» также вышел в плей-офф, заняв с 12 очками 21-ю строчку.

Победители футбольных турниров-2024: