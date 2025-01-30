Лига чемпионов УЕФА 2024-2025: кто из российских футболистов вышел в плей-офф турнира

Полузащитник «Монако» Александр Головин вместе со своей командой сыграет в стыковых матчах по итогам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов также примет участие в стыковых матчах. А вот «Штурм», за который выступает наш соотечественник Даниил Худяков, вылетел из турнира без права на участие в Лиге Европы.