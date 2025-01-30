«Барса» во второй раз кряду вышла в плей-офф ЛЧ. Ранее она дважды заканчивала 3-й в группе
Поделиться
Испанская «Барселона» сыграла вничью с итальянской «Аталантой» со счётом 2:2 в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Таким образом, подопечные Ханс-Дитера Флика вышли в плей-офф главного еврокубкового турнира во второй раз подряд.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Ямаль – 47' 1:1 Эдерсон – 67' 2:1 Араухо – 72' 2:2 Пашалич – 79'
До этого сине-гранатовые дважды финишировали на третьем месте в группе. Кроме того, по итогам общего этапа каталонцы обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира напрямую без стыковых матчей, так как заняли второе место в сводной турнирной таблице розыгрыша.
Отметим, соперником «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов станет один из четырех клубов – «Монако», «ПСЖ», «Бенфика», «Брест», которые сыграют в стыковых матчах.
Необычные названия футбольных клубов:
Комментарии
- 30 января 2025
-
02:15
-
02:07
-
02:06
-
01:56
-
01:51
-
01:41
-
01:41
-
01:32
-
01:29
-
01:20
-
01:15
-
01:14
-
01:11
-
01:10
-
01:09
-
01:06
-
01:01
-
01:01
-
01:01
-
01:00
-
01:00
-
01:00
-
01:00
-
00:59
-
00:59
-
00:59
-
00:59
-
00:58
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:53