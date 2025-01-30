«Барса» во второй раз кряду вышла в плей-офф ЛЧ. Ранее она дважды заканчивала 3-й в группе

Испанская «Барселона» сыграла вничью с итальянской «Аталантой» со счётом 2:2 в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Таким образом, подопечные Ханс-Дитера Флика вышли в плей-офф главного еврокубкового турнира во второй раз подряд.

До этого сине-гранатовые дважды финишировали на третьем месте в группе. Кроме того, по итогам общего этапа каталонцы обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира напрямую без стыковых матчей, так как заняли второе место в сводной турнирной таблице розыгрыша.

Отметим, соперником «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов станет один из четырех клубов – «Монако», «ПСЖ», «Бенфика», «Брест», которые сыграют в стыковых матчах.

Необычные названия футбольных клубов: