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«Барса» во второй раз кряду вышла в плей-офф ЛЧ. Ранее она дважды заканчивала 3-й в группе

«Барса» во второй раз кряду вышла в плей-офф ЛЧ. Ранее она дважды заканчивала 3-й в группе
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Испанская «Барселона» сыграла вничью с итальянской «Аталантой» со счётом 2:2 в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Таким образом, подопечные Ханс-Дитера Флика вышли в плей-офф главного еврокубкового турнира во второй раз подряд.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо, Италия
1:0 Ямаль – 47'     1:1 Эдерсон – 67'     2:1 Араухо – 72'     2:2 Пашалич – 79'    

До этого сине-гранатовые дважды финишировали на третьем месте в группе. Кроме того, по итогам общего этапа каталонцы обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира напрямую без стыковых матчей, так как заняли второе место в сводной турнирной таблице розыгрыша.

Отметим, соперником «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов станет один из четырех клубов – «Монако», «ПСЖ», «Бенфика», «Брест», которые сыграют в стыковых матчах.

Турнирная таблица ЛЧ
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Необычные названия футбольных клубов:

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