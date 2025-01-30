Стало известно, с кем может сыграть «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны возможные соперники «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По итогам общего этапа «Барселона» заняла второе место и напрямую вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Её соперником станет один из четырех клубов – «Монако», «ПСЖ», «Бенфика», «Брест», которые сыграют в стыковых матчах.

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне. Финальный матч турнира запланирован на 31 мая 2025 года.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл дортмундскую «Боруссию».