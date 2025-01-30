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Стало известно, с кем может сыграть «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» может встретиться с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
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Стали известны возможные соперники «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Гакпо – 28'     1:1 Бакайоко – 35'     1:2 Эллиотт – 40'     2:2 Сайбари – 45'     3:2 Пепи – 45+6'    
Удаления: нет / Налло – 87'

По итогам общего этапа «Ливерпуль» занял первое место и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Её соперником станет один из четырех клубов — «Монако», «ПСЖ», «Бенфика», «Брест», которые сыграют в стыковых матчах.

Турнирная таблица ЛЧ

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 31 января. В свою очередь, определение пар 1/8, 1/4 и 1/2 финала запланировано на 21 февраля в Ньоне. Финал турнира намечен на 31 мая 2025 года.

Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», который в решающем матче предыдущего розыгрыша одолел дортмундскую «Боруссию».

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Рекорды «Ливерпуля»:

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