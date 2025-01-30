«Ливерпуль» может встретиться с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны возможные соперники «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

По итогам общего этапа «Ливерпуль» занял первое место и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Её соперником станет один из четырех клубов — «Монако», «ПСЖ», «Бенфика», «Брест», которые сыграют в стыковых матчах.

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 31 января. В свою очередь, определение пар 1/8, 1/4 и 1/2 финала запланировано на 21 февраля в Ньоне. Финал турнира намечен на 31 мая 2025 года.

Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», который в решающем матче предыдущего розыгрыша одолел дортмундскую «Боруссию».

Рекорды «Ливерпуля»: