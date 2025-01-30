«Ливерпуль» может встретиться с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Поделиться
Стали известны возможные соперники «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Гакпо – 28' 1:1 Бакайоко – 35' 1:2 Эллиотт – 40' 2:2 Сайбари – 45' 3:2 Пепи – 45+6'
Удаления: нет / Налло – 87'
По итогам общего этапа «Ливерпуль» занял первое место и напрямую вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Её соперником станет один из четырех клубов — «Монако», «ПСЖ», «Бенфика», «Брест», которые сыграют в стыковых матчах.
Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 31 января. В свою очередь, определение пар 1/8, 1/4 и 1/2 финала запланировано на 21 февраля в Ньоне. Финал турнира намечен на 31 мая 2025 года.
Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», который в решающем матче предыдущего розыгрыша одолел дортмундскую «Боруссию».
Комментарии
- 30 января 2025
-
02:15
-
02:07
-
02:06
-
01:56
-
01:51
-
01:41
-
01:41
-
01:32
-
01:29
-
01:20
-
01:15
-
01:14
-
01:11
-
01:10
-
01:09
-
01:06
-
01:01
-
01:01
-
01:01
-
01:00
-
01:00
-
01:00
-
01:00
-
00:59
-
00:59
-
00:59
-
00:59
-
00:58
-
00:58
-
00:56
-
00:56
-
00:55
-
00:55
-
00:54
-
00:53