«Манчестер Сити» в 12-й раз подряд вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» в 12-й раз подряд сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. В сезоне 2024/2025 команда под руководством Хосепа Гвардиола заняла 22-е место в общем этапе и сыграет в стыковых матчах за право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее определились восемь команд, которые напрямую вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов — «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла». Команды с 9-го по 24-е место сыграют в стыках.

31 января пройдёт жеребьёвка стыковых матчей. Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 21 февраля в Ньоне.

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