В Лиге чемпионов установлен рекорд результативности игрового дня в XXI веке

В ночь с 29 на 30 января проходили 18 матчей 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в которых команды забили 64 гола.

Как сообщает Opta Sport, этот показатель является рекордным по результативности в XXI веке. А за всю историю турнира это второй результат. Так, рекорд одного игрового дня был установлен в 16 сентября 1970 года первом раунде Кубка европейских чемпионов сезона-1970/1971, когда за 16 матчей было забито 66 голов.

Напомним, «Ливерпуль» стал победителем общего этапа главного европейского турнира, набрав 21 очко за восемь матчей. На втором месте расположилась «Барселона», у которой 19 очков. Третью строчку с 19 очками занял лондонский «Арсенал».

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА-2024/25 состоится 31 января.

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Рекорды «Ливерпуля»: